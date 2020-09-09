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Украина подтвердила Ирану дату второго тура переговоров по катастрофе МАУ

Автор: Игорь Литвиненко

Украина согласилась провести второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) с 18 по 21 октября. Министерство иностранных дел уже проинформировало иранскую сторону о согласии.

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Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в комментарии РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона подтвердила готовность к проведению переговоров в даты, предложенные ранее Ираном.

Он добавил, что украинская сторона ждет получения ответов на вопросы, которые были поставлены перед Ираном во время встречи в Киеве.

Напомним, первый раунд переговоров между Ираном и Украиной состоялся в конце июля в Киеве, тогда стороны достигли трех договоренностей. В частности, Иран включился в переговорный процесс; согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации; также стороны договорились, как структурировать переговоры.

Также сообщалось, что Иран готов в судебном порядке урегулировать все вопросы по делу о катастрофе МАУ, если стороны будут двигаться в духе "доброй воли".

Отметим, Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. Официальный Тегеран утверждает, что это произошло из-за человеческого фактора. В результате погибли 176 человек.

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