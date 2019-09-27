Британія та Євросоюз знову провалили переговори щодо Brexit

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Переговори щодо Brexit завершилися безрезультатно

Британія та Європейський союз знову не досягли жодних результатів після переговорів щодо виходу Сполученого Королівства з блоку (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, розміщену на сайті Єврокомісії.

Як повідомляється, зустріч головного переговорника ЄС Мішеля Барн'є з британським міністром у справах Brexit Стівеном Барклі завершилася безрезультатно. Брюссель в черговий раз відмовився змінювати умови угоди про Brexit.

"Дуже важливо, щоб угода про вихід включала повністю функціональне рішення, яке дозволяє уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, захистити всю острівну економіку та цілісність єдиного ринку", - зазначив представник ЄС.

Зі свого боку Британія намагалася домовитися про виключення з угоди пункту про особливий режим для Північної Ірландії після Brexit (бекстоп). У Лондоні не погоджуються з умовами бекстопу в тому вигляді, в якому вони викладені в проекті угоди з ЄС.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі заявляли, що позиція Британії не дає жодних підстав для нової угоди про Brexit. Зокрема, Євросоюз хоче покласти край невизначеності щодо кордону між Північною Ірландією і республікою Ірландія, яка є частиною Сполученого Королівства.

Також повідомлялося, що в Брюсселі готові переглянути умови угоди про Brexit. Таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічі представників Євросоюзу і Великобританії 20 вересня.