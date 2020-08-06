"Шахтар" наздогнав "Динамо" за кількістю розгромів у плей-офф єврокубків

Фото: гравці "Шахтаря" (facebook.com/fcshakhtar)

"Гірники" вчетверте перемогли з великим рахунком

Донецький "Шахтар" з великим рахунком обіграв німецький "Вольфсбург" (3:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Завдяки цій перемозі команда Луїша Каштру зрівнялася зі своїм принциповим суперником київським "Динамо" за кількістю розгромних перемог в єврокубкових іграх на стадії плей-офф.

Про це інформує zbirna.com.

"Гірники" здобули 10 за ліком розгромну перемогу для України у матчах плей-офф єврокубків. Тепер у них та "Динамо" по чотири таких звитяги, а ще дві має у своєму активі харківський "Металіст".

Раніше "Шахтар" у матчах на виліт впевнено перемагав "Рому" (3:0 у 2011 році), "Шальке" (3:0, 2016 рік), та "Брагу" (3:0, 2016 рік).

У чвертьфіналі нинішньої Ліги Європи суперником "гірників" стане переможець пари "Базель" - "Айнтрахт" (перший матч - 3:0).

Нагадаємо, розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи був припинений в середині березня через пандемію коронавірусної інфекції.

Згідно з рішенням УЄФА, другий за значимістю євротурнір дограють у чотирьох містах Німеччині з 10 по 21 серпня. Всі поєдинки складатисуться з однієї зустрічі і без глядачів.