Єрмак закликав ввести нафтове ембарго через переведення Росією розрахунків за газ у рублі

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Володимира Путіна ввести рублевий розрахунок за газ. Він закликав Європейський Союз оголосити Росії нафтове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram .

Керівник ОПУ зазначив, що переведення газових розрахунків у рублі - це спроба керівництва Росії укріпити економіку та оголосити економічну війну ЄС. ​​

Єрмак закликав західні країни відреагувати та дати рішучу відповідь у вигляді повної відмови від російських енергоресурсів.

"Але Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти", - заявив Єрмак.