Єрмак закликав ввести нафтове ембарго через переведення Росією розрахунків за газ у рублі
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Володимира Путіна ввести рублевий розрахунок за газ. Він закликав Європейський Союз оголосити Росії нафтове ембарго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.
Керівник ОПУ зазначив, що переведення газових розрахунків у рублі - це спроба керівництва Росії укріпити економіку та оголосити економічну війну ЄС.
Єрмак закликав західні країни відреагувати та дати рішучу відповідь у вигляді повної відмови від російських енергоресурсів.
"Але Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін доручив ввести рублевий розрахунок за газ для європейських країн.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що таке рішення Росії є кроком до ескалації світового конфлікту.
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