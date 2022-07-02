Україна переможе, коли викине всіх росіян зі своєї території, - екс-генсек НАТО

Перемогу України у війні з Росією можна вважати тоді, коли українці викинуть росіян зі своєї території. В іншому випадку - цей конфлікт продовжуватиметься.

При цьому він зазначив, що лише народ, президент та уряд України повинні вирішувати, що таке перемога, яка ситуація країну задовольнить.

"Але, звичайно, я б сказав, що перемога - це викинути всіх росіян з української території. Бо поки російські війська перебувають на українській землі, конфлікт триватиме. Тому, що після всіх цих людських і матеріальних втрат український народ не здасться. Таким чином, у вас буде конфлікт, у вас будуть партизанські дії, у вас будуть напади, у вас буде рух опору і т. д", - вважає Расмуссен.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії.

Додамо, за даними опитування КМІС, для українців єдиний прийнятний варіант встановлення миру - це повернення територій, підконтрольній Україні до 2014 року, включаючи весь Донбас і Крим.

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