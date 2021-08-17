Україна не платила за перший рейс з Афганістану: МЗС розкрило подробиці евакуації

Україна не платила за перший евакуаційний рейс з території Афганістану. Українських громадян евакуювали з Кабулу за допомогою приватного рейсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі каналу "Україна 24" .

"Ми не платили за цей літак, тому що ми почали заздалегідь шукати варіанти евакуації. Зазвичай, при евакуації ти відправляєш свій літак, він забирає когось та повертається. Ця опція була для нас недоступною, оскільки відбувалося захоплення влади та аеропорт не приймав літаки. Тому ми почали шукати інші варіанти та знайшли український приватний літак, який перебував в аеропорту Кабулу", - розповів він.

За словами міністра, власники літака проявили розуміння і взаємодіяли з українським урядом.

"Це відбулося менш ніж за 24 години. Ми б вивезли більше громадян, але вони не могли фізично дістатися до аеропорту", - пояснив Кулеба.