Україна наприкінці травня відправить рейс для евакуації громадян із Відня

Фото: Олександр Щерба (facebook.com/o.scherba)

Орієнтовно 22-25 травня з Відня до Києва здійснять евакуаційний рейс

Україна орієнтовно 22-25 травня відправить рейс для евакуації громадян з Відня до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Австрії Олександра Щерба в Facebook.

За його словами, громадяни, які хотіли б вилетіти з Відня у Київ і які написали про це мають змогу прилетіти в Україну 22-25 травня.

"Громадяни, які хотіли б вилетіти з Відня у Київ і які мені написали про це! Наразі очікуємо літак МАУ десь 22-25 травня. Це дуже орієнтовно, але все одно пишу про це, оскільки вам треба якось будувати свої плани і ви просите "хоч якусь інформацію", - написав він.

Він додав, що була ймовірність вильоту 15 травня, однак, вона не здійснилась.

"Скажу відверто: була імовірність літака 15 травня, але не вийшло. Щодо вартості квитка - це має бути рішення МАУ. Сподіваємося на доступну ціну.

Підкреслюю: йдеться про евакуаційний рейс, а не про регулярний. Рейси, на які зараз продаються квитки онлайн - це регулярні. Не покладайте на них великих надій. На жаль, імовірність відновлення регулярного сполучення зараз (поки Україна не пройшла пік пандемії) мала. Я не радив би купляти квитки тільки тому, що вони є онлайн. Дочекайтеся моєї об'яви - і тоді купуйте", - написав Олександр Щерба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Беллен, в ході якої обговорили координацію зусиль з взаємну евакуацію громадян двох країн. Повідомляється, що сторони висловили задоволення координацією дій двох держав у питаннях взаємної евакуації громадян, яка стала прикладом успішної двостороннього співробітництва з подолання наслідків поширення коронавирусной інфекції COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше уряди Ізраїлю, Фінляндії та Австрії звернулися до України з приводу працевлаштування українських громадян.