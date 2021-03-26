Україна переходить на літній час: УЗ змінила графік поїздів

В ніч на неділю, 28 березня, Україна перейде на літній час . У зв'язку з цим "Укрзалізниця" вказує у квитках час з урахуванням переходу.

"У зв'язку з переходом на літній час 28 березня 2021 в 03:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі, час відправлення та прибуття поїздів УЗ у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

В УЗ закликали українців бути уважнішими і вчасно привести у відповідність час своїх годиників.