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Украина переходит на летнее время: УЗ изменила график поездов

Автор: Александр Белоус

В ночь на воскресенье, 28 марта, Украине перейдет на летнее время. В связи с этим "Укрзализныця" указывает в билетах время с учетом перехода.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, время отправления и прибытия поездов УЗ в билетах указывается уже с учетом этого перехода.

В УЗ призвали украинцев быть внимательнее и вовремя привести в соответствие время своих часов.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада не смогла отменить перевод часов. Парламент 19 марта отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект об исчислении времени в Украине.

Напомним, в настоящее время действует постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". В соответствии с документом, стрелки часов переводятся дважды в год - последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

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