Україна передасть Білорусі інформацію про злочини ПВК "Вагнера" на Донбасі

Нацполіція розслідує цілий ряд кримінальних справ за участю затриманих бойовиків

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК "Вагнер" на території України. Він сподівається, що це допоможе Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі - найманців ПВК "Вагнера" в Україні у 2014 році. Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці ", - заявив Аваков.

При цьому він зазначив, що Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців.

Міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Білорусі.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру 28 затриманим у Білорусі бійцям ПВК "Вагнера".

Крім того, Білорусь передала Україні весь список затриманих бойовиків ПВК "Вагнера".