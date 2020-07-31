Білорусь передала Україні список затриманих бойовиків "Вагнера"

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна перевірить весь список

Білорусь передала Україні весь список громадян, затриманих, як найманців ПВК "Вагнера". Україна перевірить список.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу.

"Список затриманих білоруссю громадян ми отримали. МЗС Білорусі звернувся до нас з проханням передати зазначений документ компетентним органам України для перевірки на предмет скоєння згаданими особами злочинів у нашій державі та участі у військових діях", - сказав Кулеба.

Він також додав, що затримано не семеро чоловік.

"Ми повинні перевірити весь список тому, що можливо хтось під час затримання представив паспорт громадянина України, чи Росії, тому по списку треба по кожному індивідуально пройтися і тоді вже можна переходити до більшої конкретики", - уточнив Кулеба.

Нагадаємо, Україна звернеться до Білорусі з вимогою про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнера".

Раніше повідомлялося, що СБУ ініціює процес екстрадиції затриманих в Білорусі осіб.