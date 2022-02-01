Нові поставки зброї Україні. Польща планує передати ПЗРК і безпілотники

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Польське радіо ".

Також, за його словами, Україні планують передати безпілотні літальні апарати і боєприпаси.

Відповідаючи на запитання журналістів про плановані поставки, глава польського уряду повідомив, що мова йде "про боєприпаси, "Громи" і про різні типи безпілотників, які також призначені для оборони.

Крім того, глава бюро нацбезпеки заявив, що Польща передасть Україні снаряди для систем ППО.