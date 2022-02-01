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Нові поставки зброї Україні. Польща планує передати ПЗРК і безпілотники

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Варшава, Вівторок 01 лютого 2022 09:42
Нові поставки зброї Україні. Польща планує передати ПЗРК і безпілотники Фото: Польща планує передати Україні нове озброєння (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Польща планує передати Україні нове озброєння. Зокрема, йдеться про польський переносний зенітно-ракетний комплекс "Грім".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Також, за його словами, Україні планують передати безпілотні літальні апарати і боєприпаси.

Відповідаючи на запитання журналістів про плановані поставки, глава польського уряду повідомив, що мова йде "про боєприпаси, "Громи" і про різні типи безпілотників, які також призначені для оборони.

Крім того, глава бюро нацбезпеки заявив, що Польща передасть Україні снаряди для систем ППО.

Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні оборонну зброю.

Крім того, Польща направила в Україну 29 вантажівок з гумдопомогою.

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