Польща видала ордер на арешт судді епохи Сталіна

Фото: Стефан Міхнік (twitter.com M.Marek Nasz Dziennik)

Наразі 89-річний колишній суддя живе у Швеції та є громадянином цієї країни

Військовий окружний суд у Варшаві видав Європейський ордер на арешт колишнього судді Стефана Міхніка, який у 1952 та 1953 роках виносив незаконі смертні вироки щодо солдатів польського підпілля. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Польське Радіо".

Міхніка підозрюють щонайменше у 30 злочинах періоду комуністичного режиму. Ці злочини також прийнято вважати такими, що мають ознаки злочинів проти людства.

У прокуратурі Інституту нацпам’яті Польщі, яка веде розслідування, наголошують, що незаконні вироки суддя виносив щодо осіб, які виступали за суверенне існування польської держави. Відомо, що з вини Міхніка загинув, зокрема, кур’єр Польського корпусу під командуванням генерала Владислава Андерса та однин із солдатів Спілки збройної боротьби (ZWZ), Армії Крайової та об’єднання "Свобода і Незалежність".

Прокурори довели те, що суддя виносив вироки під час розгляду кримінальних справ за ідеологічними міркуваннями.

Наразі 89-річний Стефан Міхінік живе у Швеції. Із 2008 року він уникає спілкування з представниками польських правоохоронних органів та польськими дипломатами. Також він ігнорує повідомлення щодо перебігу польських розслідувань.

Раніше Військовий окружний суд у Варшаві вже видавав Європейський ордер на арешт судді. Однак у листопаді 2010 року суд у Швеції захистив Міхініка, визнавши злочини, у яких звинувачують підозрюваного, такими, що вичерпали термін давності за швейцарським законодавством. Тому клопотання про передачу Міхніка полякам відхилили.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Петра Порошенка втрутитися в справу "Меморіалу орлят" у Львові.