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Україна передала європейським лідерам пропозиції щодо санкцій проти РФ

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідери Франції, Німеччини, Італії і Румунії отримали від України пропозиції щодо введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він повідомив, що завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Єрмак зазначив, що наша країні має стійку підтримку міжнародної коаліції.

"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака", - написав він.

Керівник ОП зазначив, що світ має посилювати тиск на країну-агресора і працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго.

Нагадаємо, лідери Франції, Німеччини, Італії і Румунії прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні.

Лідери держав відвідали Ірпінь, а потім зустрілися із президентом України.

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