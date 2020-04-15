Україна передала Італії другу партію гумдопомоги для боротьби з COVID-19

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В Італії вилетів літак з 5 тоннами дезинфікуючою рідиною

Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Повідомляється, що сьогодні вранці вантаж з дезинфікуючою рідиною був відправлений літаком до Риму.

"Це друга партія гуманітарної допомоги для італійців. Загальною вагою 5 тонн. Як і раніше, вона містить засоби дезінфекції, які повністю відповідають міжнародним стандартам. Італійська сторона цінує нашу допомогу. А ми сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо епідемію в Україні та світі", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Нагадаємо, 8 квітня Україна відправила в Італії п'ять тонн гуманітарної допомоги, яка складалася з дезінфікуючих рідин.

Відзначимо, на даний момент у світі зафіксовано понад 2 млн хворих коронавірусом. В Італії ситуація з коронавірусом частково стабілізувалася. При цьому за минулу добу в країні підтвердили близько 3 тисяч нових випадків зараження. Всього в Італії коронавірус виявлений у понад 162 тисяч осіб.