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Украина передала Италии вторую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 15:21
Украина передала Италии вторую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19
Иллюстративное фото (facebook.com/anton.gerashchenko)

В Италию вылетел самолет с 5 тоннами дезинфицирующей жидкостью

Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Сообщается, что сегодня утром груз с дезинфицирующей жидкостью был отправлен самолетом в Рим.

"Это вторая партия гуманитарной помощи для итальянцев. Общей весом 5 тонн. Как и раньше, она содержит средства дезинфекции, которые полностью соответствуют международным стандартам. Итальянская сторона ценит нашу помощь. А мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем эпидемию в Украине и мире", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Напомним, 8 апреля Украина отправила в Италию пять тонн гуманитарной помощи, которая состояла из дезинфицирующих жидкостей.

Отметим, на данный момент в мире зафиксировано более 2 млн заболевших коронавирусом. В Италии ситуация с коронавирусом частично стабилизировалась. При этом за прошлые сутки в стране подтвердили около 3 тысяч новых случаев заражения. Всего в Италии коронавирус выявлен у более 162 тысяч человек.

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Новости Украины УкраинаИталияГуманитарная помощьКоронавирус
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