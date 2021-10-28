ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна перед кліматичним самітом у Глазго взяла зобов'язання щодо скорочення викидів

Новость на русском →
Україна, Четвер 28 жовтня 2021 13:40
Україна перед кліматичним самітом у Глазго взяла зобов'язання щодо скорочення викидів Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив листи щодо участі у Глобальній ініціативі щодо скорочення викидів метану. Таким чином України приєднається до ініціативи Global Methane Pledge.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, листи будуть направлені віце-президенту Європейської комісії з питань Зеленого курсу Франсу Тіммермансу та спецпосланцю із питань клімату США Джону Керрі щодо участі України у Ініціативі, що буде офіційно представлена на конференції Сторін Паризької угоди (СОР26).

Автори проекту нагадують, що Європейський союз, США та ще 32 країни вже висловили свою підтримку Ініціативи, серед яких: Канада, Аргентина, Гана, Індонезія, Ірак, Італія, Мексика, Велика Британія, які є ключовими емітентами метану у світі.

Країни, які приєднуються до Ініціативи, зобов’язуються досягти спільної мети скоротити глобальні викиди метану до 2030 року щонайменше на 30% від рівня 2020 року та сприяти використанню найкращих наявних методів щодо кількісної оцінки викидів метану.

Відповідно до рекомендацій у рамках Ініціативи уряд України визначає такі зобов’язання:

  • досягти спільної мети скоротити глобальні викиди метану до 2030 року щонайменше на 30% від рівня 2020 року.

У документі зазначається, що основними джерелами викидів метану є: сільське господарство (40%), викопне паливо (35%) та відходи (20%). У секторі викопного палива видобуток, переробка та розподіл нафти та газу становлять 23% викидів метану, а видобуток вугілля - 12%. "За існуючих технологій можливе скорочення викидів метану у нафтогазовому секторі на 7%, більша частина з яких є самоокупною та не призводить до росту вартості енергетичних послуг", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, у Глазго починається щорічний кліматичний саміт КС-26 (відомий також як COP26). Участь у ньому візьмуть світові лідери, серед яких президент США Джо Байден.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
На максимумі за всіма показниками. Чи введуть в Україні тотальний локдаун
На максимумі за всіма показниками. Чи введуть в Україні тотальний локдаун
DAILY
Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"