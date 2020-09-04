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Україна озвучила позицію по отруєнню Навального

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що проти РФ мають бути вжиті заходи.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба заявив, що немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального.

"Для них (РФ, - ред.) не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти... Це відбувається по всьому світу", - заявив він.

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Кулеба заявив, що цей злочин не повинен залишитись безкарним.

Нагадаємо, 2 вересня Берлін оголосив, що в організмі Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Канцлер Німеччини Ангели Меркель заявила, що сумнівів в результатах експертизи немає. Вона назвала те, що трапилося з Навальним спробою змусити його замовкнути і зажадала від Москви пояснень.

В Організації по забороні хімічної зброї нагадали, що застосування отруйних речовин нервово-паралітичної дії в будь-якому випадку вважає застосуванням хімічної зброї.

Нагадаємо, США можуть запровадити санкції проти Росії через отруєння Навального.

Крім того, журналіст Рікард Джозвяк повідомляв, що Європейський союз готує спільну заяву щодо отруєння російського позиціонера Навального.

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