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ЄС готує спільну заяву через отруєння Навального, - журналіст

Четвер 03 вересня 2020 12:30
ЄС готує спільну заяву через отруєння Навального, - журналіст
Фото: Олексій Навальний (facebook.com navalny)
Автор: Андрій Козловський

Європейський союз готує спільну заяву 27 країн-членів після того, як уряд Німеччини підтвердив інформацію, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новічком". Вона з'явиться сьогодні протягом дня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального. Зараз головне - подивитися на реакцію Росії", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня. Російські лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Через два дні після госпіталізації з ініціативи сім'ї опозиціонера перевели в клініку "Шаріте" в Берліні.

Додамо, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент прокоментував заяву уряду Німеччини про докази отруєння Навального.

Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера.

Крім того, напередодні Міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявичус заявив, що за отруєнням Навального стоїть російська влада.

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