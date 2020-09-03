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США можуть запровадити нові санкції проти Росії через Навального

США, Четвер 03 вересня 2020 09:22
США можуть запровадити нові санкції проти Росії через Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути до відповідальності причетних до отруєння.

Про це повідомляє Рада національної безпеки США в Twitter.

У США відзначили, що Росія і раніше використовувала нервово-паралітичний засіб "Новачок", яким був отруєний і Навальний.

"Ми будемо працювати з союзниками і міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто знаходиться в Росії, куди б не привели докази, і обмежити фінансування їх зловмисної діяльності", - повідомили в Радбезі.

Навальний впав у кому 20 серпня. У російському Омську лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Російські медики не знайшли в організмі опозиціонера отрут. Через два дні після госпіталізації з ініціативи сім'ї Навального перевели в клініку "Шаріте" в Берліні.

Як повідомляло РБК-Україна, німецький уряд заявив, що Навальний був отруєний речовиною класу "Новачок", яка потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Відзначимо, в березні 2018 року речовиною "Новачок" був отруєний колишній російський військовий Сергій Скрипаль і його дочка в британському Солсбері.

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