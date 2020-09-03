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ЄС пригрозив санкціями через отруєння Навального

Брюссель, Четвер 03 вересня 2020 21:51
ЄС пригрозив санкціями через отруєння Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз закликає міжнародну спільноту до спільної реакції на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи "Новічок". ЄС залишає за собою право ухвалювати відповідні заходи, в тому числі санкції.

Про це йдеться у заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

У Євросоюзі "найрішучішим чином" засуджують замах на Навального, а застосування хімічної зброї вважають абсолютно неприйнятним ні за яких обставин.

"Російський уряд повинен зробити все можливе, щоб розслідувати цей злочин в повній прозорості та притягнути винних до відповідальності. Безкарність не повинна і не буде допускатися", - наголосив Боррель.

Водночас ЄС закликає Росію повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування.

"ЄС продовжить уважно стежити за цим питанням і розглядати його наслідки", - додав голова європейської дипломатії.

Нагадаємо, вчора уряд Німеччини заявив про отримання доказів отруєння Навального. Залишки отрути в організмі опозиціонера знайшли німецькі військові.

Як писало РБК-Україна, США можуть запровадити санкції проти Росії через отруєння Навального.

Крім того, журналіст Рікард Джозвяк повідомляв, що Європейський союз готує спільну заяву щодо отруєння російського позиціонера Навального.

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Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяНавальныйотруєнняСанкції
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