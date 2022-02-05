ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи отримає Україна транші МВФ: прогноз агентства Fitch

Новость на русском →
Україна, Субота 05 лютого 2022 10:37
Чи отримає Україна транші МВФ: прогноз агентства Fitch Фото: Fitch Ratings чекає виділення траншів МВФ Україні на 2,3 млрд доларів (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною всієї суми 2,3 млрд доларів за програмою Stand-By з Міжнародним валютним фондом. Це відбудеться до середини 2022 року, незважаючи на повільний прогрес у виконанні програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд агентства.

Як наголошується в повідомленні, умови програми в політично складних областях набагато м'якше, ніж при першому перегляді, і Fitch очікує прискореного виконання у 2 кварталі 2022 року.

Fitch Ratings очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена в цьому році. Її форма, тривалість і розмір поки неясні, але недавній досвід вказує на те, що щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.

Агентство зазначає, що тривала затримка з узгодженням першого перегляду Stand-By підкреслює проблеми реалізації політики, що стоять перед президентом Володимиром Зеленським, почасти через вплив олігархів, проросійських інтересів і несподіваних кроків з боку Конституційного суду.

"Парламентські вибори, які повинні відбутися в жовтні 2023 року, можуть посилити законодавчі проблеми, оскільки опитування показують, що його партія "Слуга народу" не отримає більшості", - йдеться в повідомленні.

На думку Fitch, продовження взаємодії з МВФ залишатиметься ключем до доступу до зовнішнього фінансування України.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Відзначимо, в листопаді 2021 року Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікувало, що МВФ виділить Україні у 2022 році тільки частину коштів з 2,2 млрд доларів. Отриманню всієї суми будуть перешкоджати проблеми з реалізацією програми Stand-By.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ Fitch
NEWS
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США