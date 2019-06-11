Україна очікує рішення трибуналу у Гаазі у справі проти РФ до кінця року

Рішення Арбітражного трибуналу у місті Гаага (Нідерланди) у справі України проти РФ очікуються до кінця року. Про це журналістам сказала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, виступ якої транслювався у Facebook.

Як зазначила Зеркаль, рішення трибуналу очікується протягом найближчих шести місяців.

"Рішення трибуналу ми очікуємо протягом шести місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо", - сказала вона.

Нагадаємо, 10 червня в Гаазі почалися слухання за позовом України проти Росії. Зокрема, постійна палата третейського суду в Гаазі вислухала позицію Росії з приводу юрисдикції Арбітражного трибуналу за позовом, який подала Україна.

Представник України в суді Олена Зеркаль зазначила, що Росія порушує права України в Чорному морі Азовському морі і Керченській протоці тим, що побудувала міст через протоку, обмежує судна, що прямують в українські порти або з них, розкрадає енергоресурси України в морі, не пускає українських рибалок у води, де вони раніше ловили рибу.

Відзначимо, 11 червня Україна у третейському суді в Гаазі представила свою позицію з приводу юрисдикції Арбітражного трибуналу за позовом про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 року.