Україна очікує на рішення МВФ про виділення коштів протягом двох тижнів, - ОП

Україна очікує на фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів. Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що фінансова допомога від МВФ буде направлена до державного бюджету.

"Протягом наступного тижня-двох ми зі своєї сторони, як Україна, фіналізуємо наші останні домовленості і отримаємо позитивне рішення від борда Міжнародного валютного фонду", - заявила Ковалів.

"Власне, що ми сьогодні обговорюємо з МВФ. В першу, це збільшення обсягу фінансової підтримки України на час кризи. Ми вже говоримо зараз про майже у два рази збільшення тієї програми, ніж ми говорили з ними в кінці минулого року. Друге питання, яке ми з ними обговорюємо, це те, що ці кошти потрібні в першу чергу в бюджеті - там, де ми будемо фінансувати медицину та соціальну сферу", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Ковалів заявила, що МВФ очікує від України прийняття закону "про банки". Зазначимо, що це закон повинен зробити неможливим повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

РБК-Україна писало, що Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.