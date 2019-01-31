Україна очікує на допомогу від ЄК по ситуації в Азовському морі, - Омелян

Цього тижня у Маріуполі і Бердянську перебуває місія ЄС, яка вивчає, що має входити у допомогу

Кроме Азовского пакета санкций, Украина ожидает помощи от Европейской комиссии. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на этой неделе в Мариуполе и Бердянске находится миссия ЕС.

"Я убежден, что в дополнение к Азовскому пакету санкций, который сейчас готовится совместно с нашими западными партнерами, мы получим так же и помощь со стороны Еврокомиссии. Именно на этой неделе в Мариуполе и Бердянске находится миссия ЕС, которая изучает, что должно входить в эту помощь", - отметил Омелян.

По словам главы МИУ, Украина не простит России причиненные материальные потери, понесенные украинскими портами из-за российской морской агрессии.

"Я бы хотел особо подчеркнуть важность Азова. Мы не простим россиянам ни оккупации Крыма, ни Донбасса, ни смертей украинцев, ни захвата наших моряков. Мы не простим ни копейки за потерянные грузопотоки в Мариуполе и Бердянске", - заявил Омелян.

Напомним, украинская сторона Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации на Донбассе требует установить пункт мониторинга ОБСЕ в Керчи.

Как писало РБК-Украина, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову.

Добавим, Дания требует от ЕС ввести санкции против России из-за агрессии в Азовском море.