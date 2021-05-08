Глави України та Латвії підписали декларацію про європерспективу нашої держави
Президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію з латвійським колегою Егілсом Левітсом. Це відбулося під час робочої поїздки глави держави до Луганської області.
Лідери обговорили кроки, які здійснюють уряди двох держав задля подолання наслідків пандемії COVID-19. Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо перебігу імунізації та погодилися з важливістю забезпечення доступу до вакцини проти коронавірусу для країн - партнерів ЄС.
Глави держав обговорили загострення ситуації у тимчасово окупованому Криму та наголосили на важливості започаткування Кримської платформи як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.
"Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа - дуже важливий політичний засіб для цього", - заявив президент Латвії.
Лідери держав наголосили на важливості відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці для виходу на докризові показники.
"За результатами розмови була підписана спільна декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення", - сказано у повідомленні.
Латвія пообіцяла підтримку Україні, коли вона подаватиме заявку на членство в ЄС у майбутньому.
Зазначимо, Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку декларацію.
Нагадаємо, 4 травня Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України.
Як писало РБК-Україна, у середині березня президент заявив, що Україна створює коаліцію країн-учасниць Європейського союзу, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва вже підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.