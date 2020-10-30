Україна очікує на активну позицію Німеччини у питанні деокупації Криму, - Разумков

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Україна очікує на активну позицію Німеччини у питанні деокупації Криму. У рамках візиту до Німеччини він зустрівся з главою комітету Бундестагу з питань ЄС Гюнтером Кріхбаумом.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

"Обговорюючи питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі та повернення Криму, голова Верховної Ради зазначив, що українська сторона очікує, що Німеччина... матиме активну позицію у питанні деокупації Криму. Водночас Кріхбаум запевнив, що питання незаконної анексії Криму займає і займатиме особливе місце в порядку денному Комітету з питань ЄС", - вказано у повідомленні.

Разумков також підкреслив, що ВР зацікавлена у розвитку міжпарламентського співробітництва з ФРН.

Крім того, сторони обговорили окремі питання внутрішньої політики України, зокрема, проведення місцевих виборів та просування реформи з децентралізації.

Нагадаємо, Україна закликала країни-учасниці ОБСЄ підтримати зусилля у рамках платформи з деокупації Криму.

Як писало РБК-Україна, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про готовність Європейського союзу приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Україна також планує запросити Росію до участі у цій платформі, але у Міністерстві закордонних справ сумніваються, що Москва приєднається до цієї ініціативи.