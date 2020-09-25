Росію запросять до платформи з деокупації Криму, - МЗС України

Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Російську Федерацію запросять для участі в міжнародній платформі з деокупації Криму. Однак в Україні сумніваються, що вона приєднається до цієї ініціативи.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передають "Крим. Реалії".

За її словами, на сьогодні небагато шансів, що Росія візьме участь в цій платформі, оскільки вона веде себе цинічно по відношенню до України та міжнародного права. Вона уточнила, що платформа буде відслідковувати ситуацію в Криму і, відповідно, російських злочинів на півострові.

"Ми переконані, що те, що відбулося в 2014 році в Криму і на Донбасі - це порушення того світоустрою, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена у відновленні справедливості. Це тест для західних країн", - додала Джапарова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ця платформа створюється для структурування міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Раніше також заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявив, що Україна не зможе вести війну на два фронти - на Донбасі і в Криму.