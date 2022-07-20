Війна в Україні перебуває на вирішальному етапі, - глава Пентагону

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, знаходиться на вирішальній стадії. Допомога союзників і партнерів має життєву важливість.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США .

"Ви знаєте, це вирішальна фаза конфлікту. Тому наша колективна підтримка України життєво необхідна і невідкладна. Росія думає, що зможе пережити Україну - і пережити нас. Але це лише останній з низки російських прорахунків", - сказав Остін.

За його словами, понад 30 країн направили Україні військову допомогу. Він закликав союзників посилити підтримку, а також подякував Польщі, Норвегії та Великобританії за сприяння.

"Я з нетерпінням чекаю сьогоднішньої дискусії про те, як ми можемо продовжувати допомагати Україні більш важливими можливостями і терміново необхідними боєприпасами", - додав Остін.