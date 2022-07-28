Україна відвоює південь: у США розповіли, що для цього потрібно

Україна зможе звільнити від окупантів південні регіони. Для цього потрібна достатня кількість зброї і злагоджена логістика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній командувач військами США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

"Я впевнений, що вони (ЗСУ - ред.) можуть зробити це, за умови, що ми, Захід, продовжимо доставляти все, що ми пообіцяли. Ключ до цього - більше далекобійної зброї, а також допомога з поліпшенням логістичних мереж всередині України", - заявив Ходжес.

Він пояснив, що Україна повинна налагодити логістику всередині країни. Для цього можна залучити приватні компанії з США або Великобританії.