Украина отвоюет юг: в США рассказали, что для этого нужно

Украина сможет освободить от оккупантов южные регионы. Для этого нужно достаточное количество оружия и слаженная логистика.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я уверен, что они (ВСУ - ред.) могут сделать это, при условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому - больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины", - заявил Ходжес.

Он объяснил, что Украина должна наладить логистику внутри страны. Для этого можно привлечь частные компании из США или Великобритании.