UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина отвоюет юг: в США рассказали, что для этого нужно

Фото: украинские военные смогут отбить юг, если получат нужное вооружение (Сухопутні війська ЗС України)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина сможет освободить от оккупантов южные регионы. Для этого нужно достаточное количество оружия и слаженная логистика.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я уверен, что они (ВСУ - ред.) могут сделать это, при условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому - больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины", - заявил Ходжес.

Он объяснил, что Украина должна наладить логистику внутри страны. Для этого можно привлечь частные компании из США или Великобритании.

Напомним, генерал Бен Ходжес также заявил, что украинские защитники смогут выйти на линию 23 февраля до конца года при наличии западного вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныСоединенные Штаты АмерикиБен ХоджесВойна в УкраинеВойна России против Украины