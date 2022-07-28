Україна відвоює південь: у США розповіли, що для цього потрібно
Україна зможе звільнити від окупантів південні регіони. Для цього потрібна достатня кількість зброї і злагоджена логістика.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній командувач військами США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.
"Я впевнений, що вони (ЗСУ - ред.) можуть зробити це, за умови, що ми, Захід, продовжимо доставляти все, що ми пообіцяли. Ключ до цього - більше далекобійної зброї, а також допомога з поліпшенням логістичних мереж всередині України", - заявив Ходжес.
Він пояснив, що Україна повинна налагодити логістику всередині країни. Для цього можна залучити приватні компанії з США або Великобританії.
Нагадаємо, генерал Бен Ходжес також заявив, що українські захисники зможуть вийти на лінію 23 лютого до кінця року при наявності західного озброєння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.