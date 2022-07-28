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Украина отвоюет юг: в США рассказали, что для этого нужно

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Вашингтон, Четверг 28 июля 2022 14:52
Украина отвоюет юг: в США рассказали, что для этого нужно Фото: украинские военные смогут отбить юг, если получат нужное вооружение (Сухопутні війська ЗС України)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина сможет освободить от оккупантов южные регионы. Для этого нужно достаточное количество оружия и слаженная логистика.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я уверен, что они (ВСУ - ред.) могут сделать это, при условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому - больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины", - заявил Ходжес.

Он объяснил, что Украина должна наладить логистику внутри страны. Для этого можно привлечь частные компании из США или Великобритании.

Напомним, генерал Бен Ходжес также заявил, что украинские защитники смогут выйти на линию 23 февраля до конца года при наличии западного вооружения.

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