Компанія Allseas не планує продовжувати будівництво "Північного потоку-2"

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Судна, що вкладали труби, покинули регіон проведення робіт в Балтійському морі

Швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, компанія Allseas в коментарі російським ЗМІ заявила про те, що відновлення робіт з будівництва "Північного потоку-2" не планується. Дане рішення пов'язане з введенням Вашингтоном санкцій проти російського газопроводу.

У компанії додали, що судна, які займалися вкладанням труб газопроводу, покинули регіон роботи в Балтійському морі та готуються до роботи на іншому проекті.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що Москва планує відповідь на санкції США проти газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". При цьому Козак наголосив, що "Північний потік-2" буде добудований, попри американські санкції.

Також РБК-Україна писало, що Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.