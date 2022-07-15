Зеленський назвав головну мету терору з боку окупантів

Україна поступово стає сильнішою, тому мета терору з боку окупантів дуже проста - тиснути на суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні , повідомляти РБК-Україна .

Глава держави також попросив не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За його словами, відповідні правила поведінки потрібно дотримуватися завжди, і особливо на об'єктах, що мають суспільне значення. Він також зазначив, що Україна прийде до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще належить боротися.

Нагадаємо, сьогодні увечері в Дніпрі прогриміли потужні вибухи. В цей час в місті була оголошена повітряна тривога. Також вибухи чули в Кременчуці та Житомирі.

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