Україна відправила рятувальників боротися із пожежами у Греції

Зведений загін українських рятувальників направили в Грецію для допомоги у ліквідації масштабних пожеж. Вони вже вирушили з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Дениса Шмигаля.
"Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами", - оголосив прем'єр.
Кабмін провів позачергове засідання, щоб схвалити проект протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї України.
"Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну відправити 100 українських досвідчених пожежників з необхідним обладнанням на допомогу в Грецію.
Тим часом, повідомлялося, що станом на ранок 6 серпня лісові пожежі в Афінах вийшли з-під контролю.