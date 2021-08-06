Украина отправила спасателей бороться с пожарами в Греции

Сводный отряд украинских спасателей направили в Грецию для помощи в ликвидации масштабных пожаров. Они уже отправились из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля.
"Сведенный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - заявил премьер.
Кабмин провел внеочередное заседание, чтобы одобрить проект протокольного решения о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей Украины.
"Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - заявил Шмыгаль.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину отправить 100 украинских опытных пожарных с необходимым оборудованием на помощь в Грецию.
Между тем, сообщалось, что по состоянию на утро 6 августа лесные пожары в Афинах вышли из-под контроля.