Україна відправила ноту ОБСЄ через поранення на Донбасі бійця

В результаті снайперського пострілу на Донбасі отримав поранення український військовий. Українська сторона СЦКК направила ноту в ОБСЄ.
Зараз стан здоров'я військовослужбовця стабільний. Його госпіталізували.
"Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму був введений "режим тиші" на обох ділянках фронту і направлені відповідні ноти в СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в районі населеного пункту Піски працював снайпер бойовиків. В результаті пострілу український військовий отримав поранення.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед військових не було.
Крім того, 8 лютого, бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.
Раніше в районі Новомихайлівки на вибуховому пристрої підірвалися троє українських військових. Двоє з них загинули на місці.