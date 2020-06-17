Україна відкриває пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Зокрема, будуть відновлені пішохідний і автомобільний повідомлення у пунктах пропуску Дольськ і Вільча.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 17 червня.

"Проект... розроблений з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь та створення комфортних умов для перетинання державного кордону пішоходами на цих ділянках у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні... і відновлення пішохідного руху для громадян України та рух автомобільного транспорту в пунктах пропуску... "Дольськ" і "Вільча", - йдеться в документі

Відзначимо, Кабінет міністрів 13 березня прийняв рішення про введення карантину в Україні, у зв'язку з чим були закриті пункти пропуску на кордоні, в тому числі з Росією і Білоруссю.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Також уряд схвалив методику посилення карантину в регіонах.