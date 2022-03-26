RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна відкрила у Польщі ще три консульські пункти

У Польщі Україна відкрила додаткові консультаційні пункти (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Польщі Україна відкрила додаткові консульські пункти у містах Перемишль, Хелм та Лодзь. Також ще планується відкриття пункту у Познані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novosti.pl.

Зокрема, тепер українцям, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, буде простіше отримати консульські послуги.

"Ми вирішили відкрити додаткові консульські пункти у містах Перемишль та Хелм поблизу кордону. Вони діють там із початку цього тижня. З четверга такий пункт працює у Лодзі у центральній Польщі. Плануємо відкрити такий самий пункт у Познані, - повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Посол також зазначив, що українські консульські установи працюють практично у цілодобовому режимі від початку війни.

Також генеральні консульства України у прикордонних воєводствах - у Любліні, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Варшаві працювали до початку військових дій в Україні.

Раніше ми повідомляли, що кількість біженців з України перевищила 3,5 млн осіб.

Також ми писали, що прем'єр Польщі заявив, що більшість країн НАТО схвалюють миротворчу місію в Україні.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша