Україна відкрила у Польщі ще три консульські пункти

У Польщі Україна відкрила додаткові консульські пункти у містах Перемишль, Хелм та Лодзь. Також ще планується відкриття пункту у Познані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novosti.pl.
Зокрема, тепер українцям, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, буде простіше отримати консульські послуги.
"Ми вирішили відкрити додаткові консульські пункти у містах Перемишль та Хелм поблизу кордону. Вони діють там із початку цього тижня. З четверга такий пункт працює у Лодзі у центральній Польщі. Плануємо відкрити такий самий пункт у Познані, - повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.
Посол також зазначив, що українські консульські установи працюють практично у цілодобовому режимі від початку війни.
Також генеральні консульства України у прикордонних воєводствах - у Любліні, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Варшаві працювали до початку військових дій в Україні.
Раніше ми повідомляли, що кількість біженців з України перевищила 3,5 млн осіб.
Також ми писали, що прем'єр Польщі заявив, що більшість країн НАТО схвалюють миротворчу місію в Україні.
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