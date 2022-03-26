Більше країн НАТО схвалюють миротворчу місію в Україні, - прем'єр Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни-члени НАТО підтримують ідею про миротворчу місію в Україні, при цьому вони також очікують спільного схвалення з боку Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
"Ми вже знаємо зі ЗМІ за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО", - розповів глава польського уряду в Брюсселі на прес-конференції після засідання Ради Європи.
Моравецький зазначив, що деякі лідери країни на саміті були налаштовані скептично щодо ініціативи віце-прем'єр-міністра Польщі Ярослава Качинського щодо миротворчої місії в Україні.
"Хотілося б, щоб вони представили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим містом, де втікають люди", - сказав він.
Прем'єр Польщі вказав, що державам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців".
"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, можна уявити собі найгірші сценарії. На жаль, я можу уявити й гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний грунт", - зазначив Моравецький.
Раніше радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ хоче атакувати Польщу, країни Балтії та Казахстан.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.