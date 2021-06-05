МАУ не буде відновлювати авіарейси в Польщу: названа причина

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" призупинила запуск рейсів між Україною та Польщею. Перший рейс повинен був здійснитися 18 червня.

Як повідомили в МАУ, припинення рейсів до Польщі пов'язане з ситуацією, яка виникла у зв'язку з необхідністю обльоту території Білорусі і подальшим перерозподілом пасажиропотоків, що фіксуються авіакомпанією на даному напрямку.

"МАУ уважно аналізує ринок як прямих (point to point) пасажирів, що прямують в / з Польщі, так і трансферних пасажирів, що прямують з пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", - йдеться в повідомленні.

Для пасажирів з квитками на скасовані рейси можливі наступні дії: