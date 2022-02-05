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Україна наприкінці лютого відключиться від енергосистеми Білорусі та Росії

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Україна, Субота 05 лютого 2022 13:20
Україна наприкінці лютого відключиться від енергосистеми Білорусі та Росії Фото: Україна відключиться від енергосистеми Білорусі та Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна планує наприкінці лютого на три дні відключитися від енергосистеми Білорусі та Росії. Це необхідно для тестування роботи системи в ізольованому режимі та інтеграції в 2023 році з європейською мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt am Sonntag.

"Символізм фізичного відділення від російської енергетичної мережі, значний", - зазначає видання.

У компанії "Укренерго" виданню Welt повідомили, що в разі, якщо назад підключитися до мережі не вийде, в України є достатній запас міцності для тривалої роботи в автономному режимі.

У Міненерго Білорусі виданню БЕЛТА повідомили, що відключення заплановано на 24-26 лютого 2022 року і що українська сторона погодила свої дії з білоруською стороною і поінформувала про це.

Цю інформацію виданню РБК підтвердили в російському "Системному операторі Єдиної енергетичної системи", зазначивши, що Москва співпрацює з Києвом з цього питання.

Нагадаємо, міністр енергетики Германа Галущенко заявив, що синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E планується в 2023 році.

За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.

Галущенко повідомив, що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а в 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".

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