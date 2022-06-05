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Україна може відмовитися від імпорту газу: голова ГТС назва умову

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Україна, Неділя 05 червня 2022 11:06
Україна може відмовитися від імпорту газу: голова ГТС назва умову Фото: директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

Україна має реальну можливість повністю відмовитись від імпорту газу. Це можна зробити за рахунок розвитку власного видобутку газу та виробництва біогазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію директора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона у Facebook.

"Україна має дуже великий потенціал для виробництва біогазу - до 8 млрд кубометрів біогазу на рік", - написав він.

У якості прикладу він навів Данію, 27% газу у мережах - біогаз, за останні 5-6 місяців спостерігається стабільне зростання.

За й ого словами, Данія розраховує мати 100% зелену газову систему у 2030-2035 роках.

Біогаз - газ, який утворюється при мікробіологічному розкладанні метановим бродінням біомаси чи біовідходів (розкладання біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій), твердих і рідких органічних відходів. Добувають з відходів тваринництва, харчової промисловості, стічних вод та твердих побутових відходів.

Нагадаємо, "Газпром" з 1 червня припинив поставки в Данію за контрактом з компанією Orsted після того, як компанія відмовилася від його вимог платити за газ в рублях.

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