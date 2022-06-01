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"Газпром" припинив поставки в Данію і частково в Німеччину

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Москва, Середа 01 червня 2022 10:14
"Газпром" припинив поставки в Данію і частково в Німеччину Фото: Газпром відмовився виконувати контракти на поставку газу в Данію і Німеччину (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Газпром" з 1 червня припинив поставки в Данію за контрактом з компанією Orsted і в частково в Німеччину за контрактом Shell Energy Europe. Російський газовий монополіст зробив цей крок після того, як обидві компанії відмовилися від його вимог платити за газ в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанія.

Напередодні "Газпром" заявив, що припинить поставки в кілька "недружніх" країн, які відмовилися прийняти нав'язану Москвою схему оплати"рублі за газ".

"Газпром" з 31 травня повністю припинив постачання газу голландському газовому трейдеру GasTerra. Пізніше компанія заявила, що з 1 червня так припинить подачу газу датській компанії Orsted і компанії Shell Energy за контрактом на поставку газу до Німеччини після того, як обидві компанії не зробили платежі в рублях.

Цей крок російського газового гіганта є черговою відповіддю на західні санкції, введені проти Москви після її вторгнення в Україну 24 лютого, що призвело до ескалації економічної битви з Брюсселем і зростання цін на газ в Європі.

Заяви послідували за досягнутою в понеділок угодою лідерів ЄС скоротити імпорт російської нафти в Європейський союз на 90% до кінця року, що стало найжорсткішою відповіддю блоку на вторгнення в Україну.

Orsted, яка раніше заявила, що не існує безпосередньої небезпеки для поставок газу в Данію, повідомила у вівторок, що звернеться до європейського газового ринку, щоб заповнити прогалину.

Москва вже припинила постачання природного газу в Болгарію, Польщу і Фінляндію, пославшись на їх відмову платити в російських рублях - вимога, висунута у відповідь на західні санкції, які ізолювали Росію.

Проте німецькі, італійські та французькі компанії заявили, що братимуть участь у цій схемі для підтримки поставок.

Контракт між "Газпром експортом" і Shell Energy Europe Limited на поставку газу до Німеччини передбачає обсяг до 1,2 млрд кубометрів газу на рік.

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