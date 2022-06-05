Украина может отказаться от импорта газа: глава ГТС название условие

Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта газа. Это можно сделать за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook .

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза - до 8 млрд кубометров биогаза в год", - написал он.

В качестве примера он привел Данию, 27% газа в сетях - биогаз, за последние 5-6 месяцев наблюдается стабильный рост.

По его словам, Дания рассчитывает иметь 100% зеленую газовую систему в 2030-2035 годах.

Биогаз - газ, который образуется при микробиологическом разложении метановым брожением биомассы или биоотходов (разложение биомассы происходит под воздействием трех видов бактерий), твердых и жидких органических отходов. Добывают из отходов животноводства, пищевой промышленности, сточных вод и твердых бытовых отходов.