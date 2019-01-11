Україна відмовилася видати РФ члена "Правого сектору"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В РФ українця звинувачують в участі у воєнних діях

Генеральна прокуратура України відмовилася видати Російській Федерації члена "Правого сектору С", якого у РФ хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за участь у воєнних діях на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю генпрокурора Ларису Сарган у Facebook.

Як зазначається, рішення відмовити на запит РФ прийняв заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Сьогодні заступником Генерального прокурора Євгеном Єніним було прийнято рішення про відмову у видачі до Російської Федераціі члена Правого Сектору "С", який притягується в РФ до кримінальної відповідальності за участь у війні за незалежність України. Як і обіцяв Євген Єнін - жодний справжній доброволець ніколи не буде відданий до лап агресора", - написала Сарган.

Нагадаємо, у вересні 2018 року під стінами ГПУ активісти вимагали відставки Єніна через те, що той видав ФСБ РФ бійця кавказького спротиву, комбатанта україномосковської війни Тимура Тумгоєва.

Після цього у Генпрокуратурі заявили про відсутність будь-яких доказів участі Тимура Тумгоєва в антитерористичній операції на сході України.

"Мітингувальники під ГПУ заявляють, що Росії видали "учасника АТО". Підкреслюю, що підтвердження участі в АТО є підставою для відмови у видачі особи в РФ", - сказав генпрокурор Юрій Луценко.