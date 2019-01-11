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Украина отказалась выдать РФ члена "Правого сектора"

Новости » Политика    11.01.2019 - 19:44
Украина отказалась выдать РФ члена "Правого сектора"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В РФ украинца обвиняют в участии в военных действиях

Генеральная прокуратура Украины отказалась выдать Российской Федерации члена "Правого сектора С", которого в РФ хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган в Facebook.

Как отмечается, решение отказать на запрос РФ принял заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениним было принято решение об отказе в выдаче в Российской Федерации члена Правого Сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины. Как и обещал Евгений Енин - ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора", - написала Сарган.

Украина отказалась выдать РФ члена &quot;Правого сектора&quot;

Напомним, в сентябре 2018 года под стенами ГПУ активисты требовали отставки Енина за то, что тот выдал ФСБ РФ бойца кавказского сопротивления, комбатанта україномосковської войны Тимура Тумгоєва.

После этого в Генпрокуратуре заявили об отсутствие любых доказательств в участии Тимура Тумгоєва в антитеррористической операции на востоке Украины.

"Митингующие под ГПУ заявляют, что России выдали "участника АТО". Подчеркиваю, что подтверждение участия в АТО является основанием для отказа в выдаче лица в РФ", - сказал генпрокурор Юрий Луценко.

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