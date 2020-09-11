Україна відмовилася від проекту з добудови двох блоків Хмельницької АЕС

Фото: Ольга Буславець (me.gov.ua)

Час втрачено, сенсу в проекті "Енергетичний міст" немає

Сенс проекту "Енергетичний міст "Україна - Європейський Союз" на сьогоднішній день втрачений. Україна взагалі не розглядає реалізацію проекту, який включав добудову третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадала Буславець, проект "Енергетичний міст" був започаткований кілька років тому, але "час втрачений".

За їх словами, проект можна було реалізувати ще три роки тому. "Але на сьогоднішній момент ми як країна вирішили, що ми будемо повністю синхронізуватись з європейськими енергосистемами і на сьогодні все робимо в плані, який було затверджено саме для цього", - сказала вона.

"Ми вже не розглядаємо реалізацію цього проекту", - додала міністр.

Водночас вона не виключила інших можливостей фінансування добудови та третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Проект "Енергетичний міст "Україна - Європейський союз" започатковано у 2015 році. Мета здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проекту полягає в інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E за рахунок експорту електричної енергії з енергоблока № 2 Хмельницької АЕС до країн ЄС.

Проект передбачає організацію видачі потужності з блока № 2 Хмельницької АЕС в енергосистему ЄС шляхом включення його до складу Бурштинського енергоострова разом із 750/330 кВ ПС "Західноукраїнська" та 750 кВ ЛЕП ХАЕС-Жешув (Польща). Отримувані від експорту електроенергії з цього блока кошти планувалося використати для фінансування будівництва блоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, у квітні 2019 року президент України доручив Кабміну невідкладно внести на розгляд Верховної ради законопроект про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 тa №4 Хмельницької атомної електростанції.