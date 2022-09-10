У Польщі критикують німців за повільні рішення щодо підтримки України у війні

За його словами, Польщу дуже розчаровує позиція німців, особливо яка була у перші місяці війни, адже із самого початку у Варшаві були переконані, що Україна виборює не лише власне виживання, а й свободу Європи.

"Якщо Україна впаде, то це буде лише питання часу, перш ніж Путін нападе на наступну країну. Поляків розчарувало те, що німці так пізно усвідомили свої помилки в енергетичній політиці. Росія використовує трубопроводи як зброю, енергетична політика є інструментом ведення війни. Україна давала відсіч ворогові швидше, ніж німці ухвалювали рішення", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, що вчора польський прем'єр Матеуш Моравецький прибув з візитом до Києва, під час якого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час свого візиту він розповів про новий план президента РФ Володимира Путіна щодо України та звернувся до країн Євросоюзу із закликом виділити Києву обіцяний транш в 9 млрд євро.

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